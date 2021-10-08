Школьный автобус попал в ДТП под Воронежем, пострадали семеро

В Таловском районе Воронежской области столкнулись школьный автобус и погрузчик, в результате пострадали семь человек, сообщила глава пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Куликова, пишет ТАСС.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров автобуса, шестерым из них от семи до 14 лет", - добавила она.

сообщила она.

Авария произошло утром в пятницу в 07:23 мск в поселке Таловая. По предварительным данным, 51-летний водитель школьного автобуса ПАЗ не уступил дорогу погрузчику "Амкадор", двигавшемуся во встречном направлении под управлением 61-летнего гражданина.