Конноспортивный комплекс начал работать в Грозном

В Грозном состоялось открытие крупнейшего в России конноспортивного комплекса на 3 тыс мест.

Ипподром будет назван в честь ушедшего из жизни в 2020 году коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева. "Меня заразил интересом к конному спорту мой друг Сайд-Хусейн Закаев, после этого мы начали на территории нашей республики создавать клубы, конюшни, строить маленькие и большие ипподромы", - сказал на открытии глава региона Рамзан Кадыров.

Также глава республики отметил, что здесь будут проводиться регулярные сезоны. "Мы для этого создали всю необходимую инфраструктуру. Хотим сделать Грозный центром конного спорта", - сказал он.

В составе комплекса – ветеринарный пункт, конюшни различного профиля, ипподромное поле, тренировочный манеж, открытые и закрытые бассейны для лошадей.