Путин поздравил артиста Куравлева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил 85-летнего народного артиста РСФСР Леонида Куравлева с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил, что Куравлев "своим щедрым, самобытным талантом покорил сердца зрителей разных поколений".

"Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений", - сказано в тексте.

Путин пожелал актер доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Советскому и российскому актеру Леониду Куравлеву сегодня исполнилось 85-лет. Народный артист РСФСР известен зрителям по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), "Афоня" (1975) и многим другим. Всего за годы карьеры он сыграл свыше 200 ролей в кино и сериалах.