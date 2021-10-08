Прививки от гриппа в Краснодаре будут делать до ноября

В Краснодаре с сентябрь по ноябрь проводится прививочная кампания от гриппа.

"Особенность эпидемиологического сезона этого года - распространение сразу двух новых штаммов гриппа, что очень опасно в период пандемии коронавируса. Вакцинация от гриппа позволяет избежать серьезных осложнений от этого заболевания. Привитые люди либо не болеют вообще, либо переносят грипп в легкой форме", - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Она подчеркнула, что группу риска составляют люди, переболевшие коронавирусом. "У них нарушения в работе иммунной системы длятся достаточно долго, поэтому переносить заболевание они будут наиболее тяжело", - отметила она.

Вакцинировать от гриппа следует до начала широкого распространения заболевания, напомнила Харламова. У тех, кто сделал прививку от гриппа, вероятность заболевания снижается в 3–4 раза.

Прививку можно сделать в поликлиниках и в мобильных комплексах вакцинации. На иммунизацию приглашаются как местные жители, так и гости, при себе необходимо иметь паспорт.