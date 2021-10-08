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Пункты пропуска модернизируют на границе России и Казахстана

Пункты пропуска модернизируют на границе России и Казахстана

Российский Минтранс проработал возможность финансирования модернизации пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном, информирует пресс-служба ведомства.

"Ранее денежные средства были также заложены на пункт пропуска Сагарчин. Таким образом с 2022 по 2026 годы будут модернизированы пункты пропуска Озинки, Маштаково, Илек, Караузек и Бугристое", - было сказано по итогам встречи первого заместителя министра транспорта РФ Андрея Костюка с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бериком Камалиевым.

Уточняется, что между странами функционирует 50 пунктов пропуска – 30 автомобильных, 19 железнодорожных и один речной. "В период до 2024 года предусмотрена реконструкция автомобильного пункта пропуска Сагарчин в Оренбургской области", - приводит сообщение ТАСС.

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Вестник Кавказа

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