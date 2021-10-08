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Кладбищенские вандалы попались в Грузии

Кладбищенские вандалы попались в Грузии

Два человека задержаны в Гурии, они подозреваются в разграблении могил. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии. Уточняется, что задержанные уже были судимы ранее.

Следствием установлено, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В частности они унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.

Награбленное злоумышленники сдали в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. По факту возбуждены уголовное дела, передает Sputnik Казахстан.

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