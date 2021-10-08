Жителей Кабардино-Балкарии переводят на удаленку

Глава КБР Казбек Коков объявил об усилении с 11 октября противокоронавирусных ограничений на территории республики, указ опубликован на сайте главы региона.

"Документ предписывает работодателям увеличить с 30% до 40% долю переводимых на дистанционную работу сотрудников, включая граждан старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин. При этом не учитываются работники, вакцинированные от COVID-19", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются на сотрудников сферы здравоохранения и лиц, чье нахождение на работе является критически важным.