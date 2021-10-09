44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тринадцатый, 9 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В тринадцатый день войны, 9 октября, Армения ужесточила режим военного положения в стране. Всю ночь продолжались ожесточенные бои, дезертирство в оккупационных войсках приобрело постоянный характер. Были опубликованы видеодокументы о катастрофическом состоянии освобожденных территорий в Джебраильском районе.

К 10:00 власти Азербайджана и Армении дали согласие на встречу глав МИД двух стран в Москве, предложенную накануне президентом России Владимиром Путиным. Тема Карабахской войны была вынесена на повестку Евразийского экономического саммита в Стамбуле.

В Физулинском районе были найдены доказательства применения оккупационными войсками запрещенных фосфорных снарядов. В результате артиллерийских ударов ВС Армении по тому же району были ранены трое мирных граждан Азербайджана.

На освобожденных территориях Джебраильского района нашли свидетельства вандализма оккупантов: исторические и культурные памятники там были разрушены до основания, а земля под ними - распахана под сельское хозяйство. За сутки было уничтожено значительное число военной техники захватчиков. В Турции подчеркнули, что прекратить боевые действия можно лишь одним путем - выводом оккупационных войск из Азербайджана. Турецкую позицию поддержал Пакистан.

Около полудня были нанесены очередные ракетные удары ВС Армении по удаленному на 100 км от фронта азербайджанскому городу Мингячевир, ракеты были сбиты. На полях прошедшего днем в Ереване саммита Евразийского межправсовета премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

К 16:00 был освобожден от оккупации поселок Гадрут в Ходжавендском районе Азербайджана и несколько сел рядом с ним. Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы захватчиков. Спустя полчаса после известий о Гадруте в Москве началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении, в ООН выразили надежду на успешный итог переговоров.

После 17:00 были опубликованы первые кадры из освобожденного села Суговушан, позднее появились видеодокументы о состоянии освобожденного села Талыш. К этому моменту от атак ВС Армении в прифронтовых и удаленных от фронтах городах и селах Азербайджана погиб 31 человек, еще 168 ранены. Вечером в селе Гузанлы Агдамского района осколками снарядов были ранены сразу четыре человека, также пострадали жители Тертерского и Геранбойского районов.

Президент Ильхам Алиев на CNN обратил внимание, что к возобновлению боевых действий привело бездействие Минской группы ОБСЕ. Вечером появился видеодокумент о запуске ракеты "Эльбрус" армянскими войсками. Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Москве не успели завершиться до полуночи.

Таким образом, на тринадцатый день войны освободительная армия Азербайджана совершила существенный шаг к победе над оккупационными войсками Армении - освободила стратегически важный поселок Гадрут в Ходжавендском районе, открывавший доступ к окружению группировки захватчиков в Физули и подготовке продвижения к Шуше. Параллельно с этим в Москве начались первые военные переговоры глав дипломатических ведомств Азербайджана и Армении о прекращении огня.