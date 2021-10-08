В Грузии коронавирусом заразился еще 2 661 человек
За минувшие сутки в Грузии выявили 2 661 новый случай заражения коронавирусом.
Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, составляет 628 719 человек.
За сутки выздоровели 1 274 человека, с начала пандемии - 597 654. Умерли за сутки 30 пациентов, за все время - 9 192.
Суточный показатель инфицирования вырос до 7,22%, за последние 14 дней – 5,7%.
В карантине находятся 67 человек, в стационарах наблюдается 4 201, в ковид-гостиницах остаются 660.
Вестник Кавказа
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