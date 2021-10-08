Молодой разбойник попался в Невинномысске

Вооружившись спортивным пистолетом житель ставропольского села Кучерла похитил более 30 тыс рублей из магазина и офиса коммунальной службы, сообщает МВД по Ставропольскому краю.

Следствием установлено, что молодой человек приехал в Невинномысск в гости к знакомому.

Первым местом разбоя он выбрал продуктовый магазин, куда и явился с балаклавой на голове и пистолетом в руках и потребовал у сотрудницы наличные из кассы, забрав 16 тыс рублей, скрылся. Затем произошел аналогичный случай в офисе одной из коммунальных служб, на этот раз поживой грабителя стали 15 тыс рублей.

В настоящее время злоумышленник задержан. По факту возбуждено уголовное дело.