В Узбекистане резко похолодает в выходные

В Узбекистане в ближайшие дни ожидается холодная погода с ночными заморозками, сообщают синоптики.

В Каракалпакстане днем в субботу ожидается только плюс 9-14, ночью заморозки до минус 3. Затем немного потеплеет - до 11-16 градусов в дневные часы.

Суббота станет самым холодным днем и в других регионах: в Хорезмской области днем плюс 10-15, ночью - ноль - плюс пять, при этом с воскресенья по вторник воздух будет прогреваться до 12-17 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях в субботу ожидается 13-18 градусов, в воскресенье - только 10-15 градусов, затем снова чуть потеплеет.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в выходные пойдут дожди, в субботу плюс 13-18, затем до вторника похолодает до 10-15 градусов.

В Кашкадарьинской дождливой будет суббота, днем до 15-20 градусов тепла, затем станет прохладнее - плюс 13-18.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидаются осадки, в субботу воздух прогреется до 12-17 градусов, затем похолодает до 10-15 градусов.

В Сурхандарьинской области в субботу тепло - плюс 18-23, в воскресенье похолодает до 13-18 градусов, затем снова немного потеплеет - 16-22 градуса.