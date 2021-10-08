Дагестанцы активно интересуются московской недвижимостью

Названы города, жители которых желают снять квартиру в Москве. Результаты исследования сообщил сервис "СберСтрахование".

В настоящее время более 7% семей рассматривают аренду квартиры для себя или своих знакомых. За два года показатель увеличился на 83% (в 2019 году - 4,2%).

При этом около 1,1% семей из других регионов рассматривают аренду жилья в Москве.

Наибольший интерес к аренде квартиры в столице проявляют в Махачкале— 2,1%. Далее расположились Рязань (1,7%), Астрахань (1,5%), Пенза и Липецк (1,4%).

Стоит отметить, что большинство респондентов предпочитают снимать однокомнатные квартиры. За них россияне готовы отдавать около 26 тыс рублей в месяц. Площадь желаемого жилья должна быть не менее 45 кв м.