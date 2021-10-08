В Минэкономразвития назвали товары, которые больше всего подорожают до конца 2021 года
Согласно инфляционному прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие месяцы ожидается рост цен на различные непродовольственные товары, пишут "Известия".
Максимальная инфляция (7,2%) прогнозируется на бензин, табак, стройматериалы, мебель - непродовольственные товары. Также дороже станут услуги ЖКХ - 3,8%, другие услуги подорожают на 4,8%.
При этом в 2022–2024 годах, по прогнозу правительства, инфляция непродовольственных товаров не должна превысить 4%.
До конца текущего года в России подорожают продукты - на 6,6%, исключение составят овощи и фрукты. По итогам года, согласно прогнозу, цены на продукты повысятся на 7%. При этом в 2022 году инфляция на продукты питания составит 3,8%, в 2023 - 3,5%.
Вестник Кавказа
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