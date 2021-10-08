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Ставрополь приглашает на ярмарку выходного дня

Ставрополь приглашает на ярмарку выходного дня

Ярмарка выходного дня пройдет в субботу, 9 октября, сразу на двух площадках – в Ленинском и Промышленном районах по адресам ул. Куйбышева, 48 и ул. Васильева, 35/1.

Напомним, что ярмарки выходного дня проходят в краевой столице с марта. За это время продано более 350 тысяч тон продукции. Особым спросом пользуются овощи, свежая рыба, фрукты и колбасные изделия, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что одной из мер по сдерживанию ценовой ситуации на продукты является проведение ярмарок выходного дня.

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Вестник Кавказа

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