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В Казахстане будет введены электронные билеты для междугородних автобусов

В Казахстане будет введены электронные билеты для междугородних автобусов

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана своим приказом изменил Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, касающиеся использования электронных билетов на междугородных автобусах.

В соответствии с документом, электронные билеты на проезд в междугородных автобусах будут действовать наравне с билетами на бумажных носителях.

В приказе отмечается, что пассажир, купивший электронный билет должен будет предъявить либо сам билет, либо документ подтверждающий личность.

Купить проездные документы на международные, междугородные, межобластные и межрайонные рейсы и оплатить провоз багажа можно будет на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров или в агентствах или информационных системах по продаже электронных билетов, передает Sputnik Казахстана.

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Вестник Кавказа

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