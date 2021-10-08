В ЕС считают, что Россия рискует репутацией из-за цен на газ

Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно повлиять на репутацию РФ как надежного поставщика энергоресурсов, заявил в интервью РБК посол Евросоюза Маркус Эдерер.

Посол уверен, рост цен на газ должен беспокоить как Европу, так и Россию.

"Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами", – полагает Эдерер.

Во-вторых, Россия может утратить статус надежного поставщика, если не отреагирует должным образом на растущий спрос. Он добавил, что в Европе есть мнение, что бездействие Москвы является способом давления, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2".

"В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство", - отметил европейский дипломат.