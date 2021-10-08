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Ремонт "парализовал" движение в Симферополе

Ремонт &quot;парализовал&quot; движение в Симферополе

Ремонт дороги на центральной улице Гоголя в Симферополе привел к 8-балльным пробкам в городе, говорят данные сервиса "Яндекс.пробки".

Ранее о начале дорожных работ и перекрытии улицы Гоголя предупреждала администрация Симферополя.

Сообщается, что с 8 по 11 октября ограничение коснется участка от проспекта Кирова до улицы Павленко, включая пересечение улиц Павленко и Гоголя, а с 11 до 14 октября будут перекрыты участки от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольской до проспекта Кирова, информирует РИА "Новости Крым".

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Вестник Кавказа

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