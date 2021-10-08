Житель Узбекистана предстанет перед судом за убийство в Дагестане

В отношении гражданина Узбекистана, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, 6 октября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес три смертельных удара ножом своему товарищу – также гражданину Узбекистану.

Преступник был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.