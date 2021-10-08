44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двенадцатый, 8 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В двенадцатый день войны, 8 октября, оккупационные силы Армении с захваченных территорий всю ночь обстреливали прифронтовые и удаленные от фронта населенные пункты Азербайджана. Также для атак на азербайджанское население вне зоны боевых действий стали использоваться беспилотники. В селе Шахмеммедли Геранбойского района погибла мирная жительница, в селе Алибейли были ранены две женщины.

После 9:00 один из снарядов, выпущенных по городу Барда, попал в школу, были ранены семь человек. К полудню система залпового огня "Град", обстреливавшая Барду, была уничтожена. В Геранбойском районе Азербайджана были обнаружены запрещенные кассетные снаряды.

Освободительная армия Азербайджана тем временем продолжила контрнаступление на северном и южном участках оккупационной зоны, ликвидируя всю боевую инфраструктуру оккупантов, а также военные колонны. Отступающие захватчики бросают даже танки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, зачем Ереван придумывает участие Анкары в боевых действиях.

Около 11:00 премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку главу армянской Службы национальной безопасности. Также Пашинян рассказал, что один из жителей оккупированного ВС Армении Ханкенди убеждал захватчиков сложить оружие.

В кафедральном православном соборе в Баку прошла литургия за мир на всей территории Азербайджана. Известный исследователь ближневосточной истории Филипп Экозьянц призвал Ереван и армянскую диаспору не лгать о карабахском конфликте. В Кремле сообщили, что речи о саммите глав Азербайджана, России и Армении пока нет.

Около 14:00 в Женеве начались переговоры между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана. Между тем Пашинян заявил, что отправляет сына на фронт.

В Минобороны Азербайджана опровергли обвинения в обстрелах исторических и культурных памятников в зоне боевых действий, а также подчеркнули, что конечная цель контрнаступательной операции - деоккупация азербайджанской земли. Была доказана поддельность фейка о дислокации турецких F-16 в Гяндже.

После 17:00 МИД России сообщил о подготовке встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Австрия, в свою очередь, предложила Баку и Еревану провести саммит в Вене. После 18:00 прошли переговоры председателей правительств России и Азербайджана. В Израиле состоялась коллективная молитва за освобождение территорий Азербайджана.

Вечером был опубликован репортаж корреспондента "Вестника Кавказа" о состоянии находящихся под ежедневными обстрелами армянских войск городах Азербайджана. Рейтинговое агентство Moody's предупредило о рисках продолжения боев для рейтингов Армении. День завершился официальным приглашением президента Владимира Путина главам МИД Азербайджана и Армении в Москву для проведения переговоров.

Таким образом, в двенадцатый день войны азербайджанская армия продолжала контрнаступление на севере и юге оккупационной зоны, готовясь к освобождению города Физули и поселка Гадрут, и последовательно ликвидировала военную технику захватчиков, которые стали все чаще оставлять танки и артиллерийские орудия на поле боя, спасаясь бегством. Чтобы компенсировать это, Армения усилила террористические удары по населенным пунктам Азербайджана, в том числе запрещенными снарядами, губя не участвующее в войне мирное население. Россия активно включилась в дипломатический процесс завершения войны, организовав первую встречу глав МИД АР и РА в Москве.