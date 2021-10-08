Премьер Японии заявил о готовности работать над мирным договором с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил нацеленность на работу по разрешению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией.

"Я нацелен на продолжение работы над отношениями комплексно для разрешения территориального вопросавокруг Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и заключения мирного договора с Россией", - сказал он в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента.

Кисида также подчеркнул, что "без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора".

Ранее сообщалось, что накануне состоялся разговор глав Японии и России, в ходе которого стороны подтвердили стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора, напоминает ТАСС.