В Кабардино-Балкарии появится тепличный комплекс для овощей на 100 га

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев сообщил о том, что в республике появится тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта на 100 га в Кабардино-Балкарской Республике составляет более 18 млрд рубелей.

Уточняется, что инвестором проекта стал агропромышленный холдинг "ЭКО-культура". "Суммарная ориентировочная стоимость проекта оценивается в 18,4 млрд рублей", - сказал глава ведомства.

Также Сижажев отметил, что в республике продолжается реализация пяти инвестпроектов по строительству плодохранилищ мощностью единовременного хранения 17,1 тыс тонн, передает ТАСС.