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Экс-банкир оформил миллионный кредит на жительницу Туркестана

Экс-банкир оформил миллионный кредит на жительницу Туркестана

Подозреваемого в мошенничестве задержали правоохранители Туркестанской области.

Ранее в дежурную часть управления полиции города Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестные оформили на ее имя кредит на крупную сумму.

В результате подозреваемый задержан. Им оказался бывший сотрудник банка. "Установлено, что за четыре месяца до этого подозреваемый незаконно оформил на одну из посетительниц банка около пяти миллионов тенге", - говорится в сообщении ведомства, уточняется, что деньги мошенник потратил на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

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Вестник Кавказа

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