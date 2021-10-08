Экс-банкир оформил миллионный кредит на жительницу Туркестана
Подозреваемого в мошенничестве задержали правоохранители Туркестанской области.
Ранее в дежурную часть управления полиции города Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестные оформили на ее имя кредит на крупную сумму.
В результате подозреваемый задержан. Им оказался бывший сотрудник банка. "Установлено, что за четыре месяца до этого подозреваемый незаконно оформил на одну из посетительниц банка около пяти миллионов тенге", - говорится в сообщении ведомства, уточняется, что деньги мошенник потратил на собственные нужды.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Вестник Кавказа
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