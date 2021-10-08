Заросли тростника продолжают полыхать в Атырауской области

Пожарные Атырауской области продолжают тушить тростниковые заросли на побережье Каспия на границе с Российской Федерацией.

"Установлено, что на побережье Каспийского моря горит камыш. До очага возгорания от райцентра 50-60 километров. В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует", - сообщили в группе по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Отмечается, что из-за порывов ветра с юга на запад дым распространяется на соседнюю Астраханскую область России.