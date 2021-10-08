Кубань нарастила экспорт пшеницы до 15%

Объемы экспорта пшеницы из Краснодарского края по итогам года превысят прошлогодние показатели на 10-15%, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

"То, что мы сегодня экспортируем больше - это действительно так. Примерно на 10-15% вырастет экспорт пшеницы по сравнению с 2020 годом", - сказал он, отметив, что делать прогнозы по абсолютным цифрам объемов экспорта пока рано, они будут известны ближе к концу года.

Краснодарский край – один из главных сельскохозяйственных регионов страны. В 2021 году местными аграриями был собран рекордный урожай зерновых - 12,4 млн т, что на 1,28 млн т выше уровня 2019 года.