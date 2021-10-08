Казахстанская сыворотка от ковид подходит для жителей Афганистана

Казахстан сообщил о намерении начать поставки вакцины от коронавируса QazVac в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны.

По словам одного из разработчиков вакцины, заведующего лабораторией НИИ проблем биологической безопасности Леспеком Кутумбетовым, препарат удобен для применения в Афганистане, так как может храниться при +4 градусах в обычном бытовом холодильнике." Так же, как хранятся другие многие препараты. Поэтому для Афганистана очень даже пойдет для транспортировки. В Афганистане в медцентрах, я думаю, найдутся такие условия, так что для Афганистана это очень оптимально, очень хорошая вакцина", - приводит слова собеседника Sputnik Казахстан.

Также препарат обладает сертификатом "Халал"."Духовенство проанализировало все документы, приехало к нам в институт, на завод, посмотрело, как производится вакцина, какая у него фасовка, содержание, внешним взглядом все это посмотрели", - отметил собеседник агентства.