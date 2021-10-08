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Вильфанд: в Москву возвращаются дожди

Вильфанд: в Москву возвращаются дожди

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве со вторника будет более облачно и начнутся небольшие дожди.

"До середины следующей недели атмосферное давление будет еще высоким, а затем его понижение начнется 12 октября. Но ничего плохого не будет: будет более облачно, осадки, но небольшие", - сказал он, отметив, что облачность приведет к повышению температуры воздуха в столице до +7-12 градусов днем и 8 градусов тепла ночью.

Также прогнозируется переменная облачность. "Москвичи еще успеют насладиться золотой осенью", - приводит слова собеседника ТАСС.

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Вестник Кавказа

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