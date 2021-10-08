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В Казахстане сообщили о летальных случаях от коронавируса

В Казахстане сообщили о летальных случаях от коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция унесла жизни 37 человек, от ковидной пневмонии скончались шестеро. Об этом информирует пресс-служба Минздрава. За отчетный период в республике зарегистрировано 1 896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что лечение продолжают получать 54 850 человек, из них в стационарах находится 9 469 пациентов, на амбулаторном уровне – 45 381 пациент.

Также сообщается, что из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 717 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов, на аппарате ИВЛ – 136 пациентов.

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Вестник Кавказа

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