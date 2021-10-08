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СМИ: Турция намерена приобрести у США 40 истребителей F-16

СМИ: Турция намерена приобрести у США 40 истребителей F-16

Турция обратилась к США с заявлением о готовности приобрести 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских истребителей, пишет агентство Reuters.

Сообщается, что по информации источников, сделка все еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Также в агентстве напомнили, что после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс.

В Пентагоне и Госдепе пока соответствующую информацию не прокомментировали, уточняет ТАСС.

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Вестник Кавказа

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