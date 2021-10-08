Взрыв газа прогремел в Ингушетии, есть пострадавшие

Трое детей и один взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в ингушском поселке. Они госпитализированы, информирует пресс-служба

МЧС России.

Сообщается, что ЧП произошло в 03.00 мск в поселке Кантышево.

"По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань.