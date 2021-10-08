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Новые маслоэкстракционные заводы появятся в Ростовской области

Новые маслоэкстракционные заводы появятся в Ростовской области

В Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области построят два маслоэкстракционных завода. Соглашение подписано на XXIII российской агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает правительство региона.

Инвестором в Неклиновском районе станет компания "Агропрайм", анонсированная мощность – около одной тыс тонн в сутки. В проект вложат 3,3 млрд рублей. Предприятие будет выпускать гидратированное масло и топливные гранулы.

Предприятие в Миллеровском районе займется выпуском нерафинированного растительного масла, мощностью 600 тонн подсолнечника в сутки. Заводы заработают с 2023 года. Инвестором станет компания "Светлый", сумма вложений – 3,4 млрд рублей.

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Вестник Кавказа

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