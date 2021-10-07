Фестиваль в честь хычина проведут в Кабардино-Балкарии

Открытый республиканский фестиваль под названием "Праздник хычина" состоится 9 октября на Малых Чегемских водопадах между Нижним Чегемом и Хушто-Сыртом, рассказали в региональной общественной организации "Ассоциация мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов "УСТА".

"Цель фестиваля - привлечение внимания населения к истории и культуре родного края, всесторонний экскурс к истокам, к условиям зарождения в ареале проживания балкарцев и карачаевцев национального блюда хычин, ставшего известным кулинарным брендом в стране", - цитирует сообщение организации ТАСС.

Кроме хычинов, гости смогут ознакомиться с народными играми и художественными промыслами, а также работами мастеров декоративно-прикладного искусства.

Организаторы преследуют в том числе цель привлечь молодых людей к развитию творческой культуры, найти искусных пекарей хычина, поощрить их умения, осуществить сбор и реконструкцию рецептов, популяризовать национальные традиции гостеприимства.

В этнопроекте примут участие как коллективы, так и отдельные мастера приготовления балкарских хычинов.