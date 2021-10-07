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В российский кинопрокат попал фильм жителя Астраханской области

В российский кинопрокат попал фильм жителя Астраханской области

Картина Рената Давлетьяров "Летчик" выйдет в кинопрокат 4 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Астраханской области.

Фильм посвящен подвигу советских военных летчиков и затрагивает не только Великую Отечественную войну, но и любовь, человеческие отношения. По мнению автора, именно война позволяет наглядно и наиболее ярко отразить человеческий характер и аспекты личности.

Стоит отметить, что фильм "Летчик" не является дебютом для Давлетьярова. Ранее он снял фильмы о войне "А зори здесь тихие..." и "Донбасс. Окраина". Работа "Однажды" посвящена прошлому жизни автора.

 

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Вестник Кавказа

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