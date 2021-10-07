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Стало известно, почему представитель Хаменеи покинул Азербайджан

Стало известно, почему представитель Хаменеи покинул Азербайджан

Негласный представитель Верховного лидера Ирана в Азербайджане Али Хаменеи Али Акбар Оджаг Неджат покинул Азербайджан из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил источник в посольстве Ирана в Азербайджане.

По его словам, отъезд Ниджата никак не связан с последними событиями, он находится в Тегеране на лечении. 

При этом источник не уточнил, когда Неджат вернется в Баку, передает Turan.az

Напомним, 5 октября министерство внутренних дел Азербайджана сообщило о временном ограничении доступа на ряд объектов, ставших очагами распространения коронавируса COVID-19 в Баку. Среди них оказалась и мечеть Хусейнийя, где, по неофициальным данным, находится офис Оджага Неджата, который занимает пост руководителя Центра культуры Ирана в Баку.

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Вестник Кавказа

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