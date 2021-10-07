США продлили санкции в отношении Турции

Президент США Джо Байден продлил еще на один год американские санкции по Сирии, введенные против Турции в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении главы государства отмечается, что ситуация в Сирии и вокруг нее, в особенности действия турецкого руководства по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), а также ставит под угрозу гражданские лица и угрожает подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе, передает РИА Новости.

Напомним, США ввели санкции против Турции в 2019 году из-за ситуации в Сирии. Поводом для принятия ограничительных мер стала военная операция против курдских группировок на севере Сирии.