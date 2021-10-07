Определились финалисты Лиги наций УЕФА

Сборная Франции по футболу со счетом 3:2 обыграла в Турине команду Бельгии и вышла в финал Лиги наций УЕФА.

В составе бельгийцев голами отметились Янник Феррейра Карраско (37-я) и Ромелу Лукаку (40-я). У французов отличились Карим Бензема (62-я минута) Килиан Мбаппе (69-я, с пенальти), Тео Эрнандес (90-я).

Напомним, накануне сборная Испании обыграла в первом полуфинале команду Италии (2:1). Таким образом, в финале сыграют сборные Испании и Франции. Встреча пройдет в Милане 10 октября и начнется в 21:45 (мск). Матч за третье место пройдет в тот же день в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск).