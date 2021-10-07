В казахстанских мегаполисах тестируют сети 5G

В некоторых районах Нур-Султана и Алматы, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Некоторые жители столицы и алматинцы уже могли почувствовать, что скорость интернета выше, чем когда-либо. Нами были выделены диапазоны частот для тестового развертывания сетей 5G, и операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях Нур-Султана и Алматы", - написал министр в своем аккаунте в Instagram.

Первые результаты тестирования показывают хороший результат, добавил Мусин.