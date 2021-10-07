Убийца первого вице-премьера Северной Осетии назвал заказчика

Аслан Гагиев, обвиняемый в убийствах, создании ОПГ и торговле оружием, заявил на суде в Ростове, что именно он убил первого вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году.

"Я признаюсь в убийстве вице-премьера Северной Осетии - Алании Пагиева. Я признаюсь в этом", - сказал Гагиев.

При этом он отметил, что заказчиком этого убийства является депутат Госдумы 6-го и 7-го созывов Зураб Макиев и его подельники - премьер-министр и сенатор.

Комментируя слова Гагиева, депутат Госдумы 6-го и 7-го созывов Зураб Макиев заявил, что тот таким образом желает отомстить ему за отказ платить дань, а также хочет напугать других – тех, кто платит. "Чтобы продолжали платить его подельникам и близким, пока Джако будет отбывать пожизненный срок", - цитирует Макиева "Московский Комсомолец".

Напомним, Казбек Пагиев был убит во Владикавказе 31 декабря 2008 года. Чиновник находился на переднем сидении служебной Audi А6. Когда машина оказалась в узком проезде между двумя многоэтажками, к ней подбежали два человека и расстреляли Пагиева. Чиновник был убит на месте.