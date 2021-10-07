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В Грузии начинается сбор ранних мандаринов

В Грузии начинается сбор ранних мандаринов

В Аджарии уже приступили к сбору мандаринов ранних сортов, всего в этом году ожидается 70 тыс т урожая цитрусовых.

Традиционно сезон сбора цитрусовых в Грузии стартует в ноябре и длится четыре месяца.

Глава Минсельхоза Грузии и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе провели встречу с экспортерами мандаринов. Стороны обсудили организационные вопросы, связанных с производством продукции, поставкой упаковочных материалов и конкурентоспособной поставкой фруктов на экспортные рынки.

В прошлом году экспорт грузинских мандаринов вырос на 13%, основным покупателем является Россия.

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Вестник Кавказа

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