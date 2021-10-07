Турция и ЕС могут договориться о безвизовом режиме в октябре

Обладатели турецких биометрических паспортов могут получить безвизовый въезд в 26 стран Шенгенской зоны, сообщает BBC.

Еврокомиссия намерена поддерживать эту инициативу. Либерализация визового режима для граждан Турции будет рассмотрена в октябре во время встречи официальных лиц Турции и ЕС.

"Мы также проанализируем, сможем ли мы по-новому взглянуть на проблему миграции Турция-ЕС", - рассказал заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакджы.

Безвизовый въезд в ЕС для гражданам Турции обсуждается с конца 2013 года, страна должна соответствовать 72 критериям, пять из них еще не выполнены: борьба с коррупцией; соблюдение норм ЕС законодательства о защите персональных данных; пересмотр законодательства и практики по борьбе с терроризмом в соответствии со стандартами ЕС; заключение договора об оперативном сотрудничестве с Европолом; эффективное судебное сотрудничество государствам-членам по уголовным делам.