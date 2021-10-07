Ракову арестовали на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря", - сказано в сообщении.

В суде уточнили, что Ракова арестована по делу о крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Напомним, Марина Ракова была объявлена в розыск по делу о мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования" 1 октября. Ей вменяют хищение бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование" в 2019 году, когда она была заместителем министра просвещения.

По данным следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего", а по двум контрактам работы так и не выполнены. Следствие оценило ущерб государству в 50 млн рублей. В среду, 6 октября, экс-замминистра была задержана.