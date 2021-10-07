Редкие дореволюционные книги были оцифрованы в Северной Осетии 

В Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева оцифровали более 150 редких книги, сообщила завотделом оцифровки архивных источников Ирина Мирикова.

По ее словам оцифровку прошли книги, чей возраст превышает два столетия. "В институте на электронные носители переведены более 150 книг из фонда библиотеки редкой книги. Среди них – изданная в 1798 году тиражом около тысячи экземпляров первая осетинская печатная книга "Начальное учение человеком, хотящим учитися книг божественного писания", "Осетинская грамматика" 1844 года издания и "Сказания о нартах", изданные в Берлине в 1924 году", - рассказала Мирикова.

Уточняется, что все оцифрованные экземпляры хранятся в институте, некоторые из них размещены на сайте учреждения, передает ТАСС.

Планируется, что в дальнейшем весь архивный фонд института будет переведен на электронные носители.