Энергоснабжение курорта "Архыз" улучшится 

Участок линии электропередачи и трансформаторная подстанция будут построены для улучшения энергоснабжения курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" строят участок линии электропередачи 10 кВ и новую трансформаторную подстанцию для развития электросетевой инфраструктуры горнолыжного поселка Архыз в Карачаево-Черкесии", - приводит сообщение компании ТАСС.

Уточняется, что воздушная линия электропередачи протяженностью 1,25 км и новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА позволят обеспечить электроснабжение развивающейся западной части курорта.