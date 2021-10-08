Главная » Новости
Азербайджан Иран

Энергоснабжение курорта "Архыз" улучшится 

Энергоснабжение курорта &quot;Архыз&quot; улучшится 

Участок линии электропередачи и трансформаторная подстанция будут построены для улучшения энергоснабжения курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" строят участок линии электропередачи 10 кВ и новую трансформаторную подстанцию для развития электросетевой инфраструктуры горнолыжного поселка Архыз в Карачаево-Черкесии", - приводит сообщение компании ТАСС. 

Уточняется, что воздушная линия электропередачи протяженностью 1,25 км и новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА позволят обеспечить электроснабжение развивающейся западной части курорта.

1110 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!