Володина шокировало дело об издевательствах над заключенными в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что испытал шок, узнав об издевательствах над осужденными в Саратовской области, он подчеркнул, что ответственность должны понести все, кто не предотвратил данное преступление.

Спикер Госдумы сообщил журналистам, что для него это "была шокирующая информация". Он подчеркнул, что подобные истязания "недопустимы". Понести ответственность, по мнению Володина, должны все, кто должен был, но не предпринял необходимых шагов по предотвращению преступлений.

"Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе", - подчеркнул он.

Ранее в сети появились видео, на которых, как сообщает Telegram-канал Gulagu.net, зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий, истязаний и пыток заключенных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Отметим, что Володин на выборах в нижнюю палату победил в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов.