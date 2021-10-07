ООН готова посодействовать продолжению переговоров между Тегераном и Эр-Риядом

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией имеют важное значение для стабильности в регионе.

"Мы очень приветствуем данные контакты", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что ООН готова способствовать двухсторонним контактам, насколько это возможно, если Саудовская Аравия и Иран попросят об этом. "Они [Саудовская Аравия и Иран] ведут переговоры, и это определенно хорошо", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд сообщил, что королевство приступило к прямым переговорам с Ираном с целью снижения напряженности.