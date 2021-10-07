Эксперты ожидают снижения напряженности между Тегераном и Баку

После военного развертывания Ирана на границе с Азербайджаном два союзника - Баку и Анкара - проводят совместные военные учения в провинции Нахчыван, посылая определенные сигналы Тегерану, передает Телерадиокомпания Турции TRT. В качестве тактики противодействия наращиванию военной мощи Тегерана вблизи границы с Азербайджаном, Баку и Анкара объединили свои силы и проводят военные маневры.

Недавно Иран направил воинские части к границе с Азербайджаном, который отвоевал большую часть своих оккупированных территорий, одержав победу над Арменией. Азербайджан взял под контроль транспортные связи Тегерана в Карабахском регионе, через который проходит важный маршрут поставок, соединяющий Иран с Западной Азией, наложив на него таможенные пошлины. Еще больше раздосадовали Иран совместные учения Турции, Азербайджана и Пакистана на Кавказе.

Турция, проводящая совместные маневры с Азербайджаном, дала понять, что Анкара полностью поддерживает Баку и не позволит Тегерану запугивать своего соседа, считают эксперты. ”Возможно, действительно, нынешние военные учения Турции и Азербайджана в Нахчыване (азербайджанская территория, граничащая с Турцией) усиливают напряженность с Тегераном”, - говорит Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане и старший научный сотрудник аналитического центра ”Атлантический совет”. По его словам, военные маневры Турции и Азербайджана посылают политический сигнал Еревану о том, что пора серьезно обсудить демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией.

Транспортные связи

Демаркация границы имеет решающее значение для возобновления транспортного сообщения между Азербайджаном и Турцией, а также между другими странами региона. ”Очевидно, что Турция и Азербайджан стремятся продвинуть застопорившийся процесс вперед”, - говорит Брайза. В первую очередь определение границ в Карабахском регионе важно для открытия торговых путей между Азербайджаном, Арменией и Турцией, что обеспечит экономический рост и инвестиции во всем регионе.

Существует стратегический маршрут, который пролегает через Зангезурский коридор, соединяющий основную территорию Азербайджана с Турцией через Армению и анклав Нахчыван, где сейчас проводятся совместные учения Анкары и Баку. Этот маршрут пока еще не функционирует. Открытие важного маршрута через Зангезурский коридор между Турцией и Азербайджаном после победы Баку в Карабахе очень беспокоит Иран, считает Отабек Омонкулов, узбекский ученый, эксперт по политике в Центральной Азии. ”Иран рассматривает сухопутные связи Турции с Азербайджаном и ее выход в Центральную Азию через Азербайджан как угрозу своему единству и территориальной целостности, - сказал Омонкулов в интервью TRT World. – Тегеран опасается активизации миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране".

За что переживает Тегеран

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отец которого был этническим азербайджанцем, оправдал военные учения Тегерана на границе с Азербайджаном. По словам Брайзы, хотя напряженность высока, в прошлом она обычно сходила на нет. Однако эксперт считает, что сейчас ситуация не так предсказуема. ”Возрастающая политическая роль Турции в регионе - еще один аспект, с которым Ирану сложно согласиться. Региональная изоляция также сильно злит Тегеран, - говорит Айдын Ибрагимов, эксперт и профессор международных отношений из Эгейского университета. - Из-за расширения стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией Иран чувствует себя одиноко в регионе”, - сказал Ибрагимов в интервью TRT World. Он уверен, что напряженность в какой-то момент снизится.

По словам Ибрагимова, хотя Иран чувствует себя покинутым и рассерженным, он осознает тот факт, что ни азербайджанское, ни турецкое руководство никогда не пытались вмешиваться во внутренние проблемы Тегерана, в частности, его многочисленного азербайджанского населения. ”Ни Азербайджан, ни Турция никогда не провоцировали иранских азербайджанцев по каким-либо политическим мотивам. Иран уважает осторожные действия как Анкары, так и Баку в отношении иранских азербайджанцев”, - говорит профессор.

Брайза считает, что визит министра иностранных дел Ирана в Москву, вероятно, связан со снижением напряженности в отношениях между Тегераном и Баку. ”Ясно, что Иран, Россия и Турция планируют вместе попытаться открыть транспортные связи по всем направлениям между Азербайджаном и Арменией, а также с другими вовлеченными державами, такими как Россия, Турция, Иран и Грузия”, - говорит эксперт.

Ибрагимов уверен, что Россия, Иран, Турция и Азербайджан найдут способ устранить свои разногласия. ”Они придут к соглашению”, - заключил аналитик.