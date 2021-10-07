Арестованные за избиение пассажира в московском метро помещены в карцер

Арестованных за избиение пассажира в метро Москвы поместили в карцер СИЗО №7. Об этом сообщила член ОНК столицы Ева Меркачева.

По ее словам, правозащитники посетили нападавших в изоляторе, все трое заявили о раскаянии за содеянное.

Меркачева также отметила, что один из мужчин, участвовавший в избиении, заявил о готовности выплатить пострадавшему компенсацию ущерба.

Напомним, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое уроженцев Дагестана избили пассажира, который по словам очевидцев, заступился за девушку. Позднее все трое участника драки были арестованы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.