Главная » Новости
Азербайджан Иран

Арестованные за избиение пассажира в московском метро помещены в карцер

Арестованные за избиение пассажира в московском метро помещены в карцер

Арестованных за избиение пассажира в метро Москвы поместили в карцер СИЗО №7. Об этом сообщила член ОНК столицы Ева Меркачева.

По ее словам, правозащитники посетили нападавших в изоляторе, все трое заявили о раскаянии за содеянное.

Меркачева также отметила, что один из мужчин, участвовавший в избиении, заявил о готовности выплатить пострадавшему компенсацию ущерба.

Напомним, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое уроженцев Дагестана избили пассажира, который по словам очевидцев, заступился за девушку. Позднее все трое участника драки были арестованы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

955 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!