Взлет цен на газ потряс европейские рынки

В Европе бьют тревогу в связи с нарастающим энергетическим кризисом, при котором цены на газ достигают рекордных отметок. В этом году стоимость электроэнергии и газа в Европе резко выросла, поскольку проблемы с поставками газа наложились на высокий спрос в странах, восстанавливающихся после пандемии COVID-19. Цены на газ в Европе и Великобритании 6 октября выросли более чем на 25%, пишет турецкая "Сабах".

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF взлетела до 162,12 евро ($187,17) за МВт-ч, а в Великобритании на утренних торгах цена достигла 407,82 пенсов за терм (единица измерения тепловой энергии, равная 100 000 BTU). Однако позже цены стали стабилизироваться. "Это удивительно. Полное безумие", - сказал газовый трейдер агентству Reuters. "Это паника и страх, зима уже не за горами", - отметил агентству Франс Пресс аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Продолжающийся скачок цен на газ - в сочетании с ценами на нефть, которые обновили многолетние максимумы - усилил опасения по поводу резкого роста инфляции и счетов за оплату электроэнергии. Спрос на газ также увеличивается и в Азии, особенно в Китае, в то время как объем экспорта из России сокращается. Европа в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей, и некоторые страны ЕС призвали к диверсификации поставок, чтобы снизить роль Москвы.

Резкий рост цен на газ повлек обвинения в том, что Москва якобы задерживает поставки, чтобы оказать давление на Запад, однако президент России Владимир Путин заявил, что в нынешнем энергетическом кризисе виновата сама Европа. На совещании с членами правительства он сказал, что в Европе совершили несколько ошибок. Одним из факторов, повлиявших на рост цен, было сворачивание долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли газом.

Одновременно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности расширить географию поставок газа в Европу. Богатая энергоресурсами прикаспийская страна в год поставляет 10 миллиардов кубометров природного газа по Южному газовому коридору (ЮГК) в Италию, Грецию и Болгарию через Грузию и Турцию. "Азербайджан в конце 2020 года начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие страны ЕС. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок", - сказал Ильхам Алиев новоназначенному представителю ЕС в Баку. В конце декабря Азербайджан объявил о начале коммерческих поставок газа с месторождения Шахдениз в Каспийском море в Европу через ЮГК. Тем не менее мировые запасы газа остаются на тревожно низком уровне.

"Цены на природный газ достигли новых пиков, поскольку недостаточный уровень запасов в преддверии зимы вызывает опасения по поводу роста инфляции и цен на энергоносители для потребителей", - приводит слова аналитика XTB Валида Кудмани агентство Франс Пресс. "Ближе к зиме ограниченное предложение может привести к еще более высоким ценам, что потенциально может вызвать замедление экономического роста и ухудшение настроений на рынках", - пояснил он.

Энергетический кризис в Европе также усугубляется нестабильной выработкой энергии с ветряных электростанций в сочетании с продолжающимися отключениями ядерных установок и закрытием угольных шахт из-за заботы о климате. Спрос на газ резко вырос в последние месяцы, поскольку экономики во всем мире стали оправляться от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Восстановление промышленной активности во всем мире после месяцев ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, и повсеместного распространения удаленной работы ... увеличило спрос на природный газ", - отметил экономист UniCredit Эдоардо Кампанелла.

С апреля фьючерсы на европейский газ поднялись в восемь раз. Во французском банке Societe Generale считают, что цены будет расти и дальше. "Никогда прежде цены на электроэнергию не росли так быстро, - указывали аналитики Societe Generale. - И у нас осталось всего несколько дней до осени - температура пока еще умеренная. Холодная зима может создать серьезные проблемы для энергетических рынков Европы, последствия чего политики уже пытаются смягчить".

Европейские чиновники разделились во мнениях относительно того, как отреагировать на рекордный рост цен на энергоносители: во Франции и Испании призвали к решительным действиям в масштабах всего ЕС, другие же призвали к терпению. Европейская комиссия на следующей неделе объявит комплекс мер для смягчения воздействия высоких цен на газ. Затем эти предложения обсудят на саммите ЕС, который пройдет 21-22 октября в Брюсселе. И все же страны ЕС лучше подготовлены к энергетическому кризису, чем Великобритания из-за зависимости страны от природного газа для выработки электроэнергии.