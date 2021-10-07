Минэкономразвития: Россия не стремится к углеродной нейтральности

В Минэкономразвития сейчас не обсуждается вопрос углеродной нейтральности России - выбор сделан в пользу стабильной экономики, сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Ранее Стратегия социально-экономического развития России содержала ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, на этой неделе данный проект обсуждался на совещании у президента.

"В правительство вариант внесен - мы его сейчас обсуждаем и дорабатываем. До конца октября эту работу закончим. У нас нет нейтральности, мы вопрос нейтральности не обсуждаем. Мы вопрос о нейтральности пока сняли, чтобы наша экономика не понесла лишних потерь, чтобы это не отразилось на доходах граждан", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Представитель министерства отметил, что цель стратегии - выяснить, как низкоуглеродная повестка повлияет на экономику России. "Климатическая повестка будет влиять (на экономику), но это не значит, что ее влияние мгновенное. Мы видим уже влияние на структуру экспорта где-то к 2030 году. Это не всегда со знаком минус", - поделился он.

В зону риска попадает уголь, однако есть новые возможности, связанные с газом, в первую очередь СПГ. К 2040-2050 годам под вопросом окажутся нефть и нефтепродукты, разъяснил представитель ведомства.