В АТОР перечислили самые популярные регионы России для туризма

Краснодарский край является самым востребованным у туристов регионом в этом году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

Кубань с начала года посетили 14,5 млн туристов. Также туристы активно путешествуют по Подмосковью, Крыму, Санкт-Петербургу, Татарстану, Иркутской области и Екатеринбургу.

"Мы видим динамику - плюс 15-20% относительно уровня 2019 года", - отметила она на ежегодном саммите Travelpayouts.

По прогнозам Ломидзе, туризм в ближайшие десятилетия туризм станет в России одной из перспективных сфер экономики, для этого созданы все условия.