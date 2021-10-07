Как Европа борется с наркотрафиком

Хотя употребление кокаина в европейских странах с формирующимся рынком гораздо менее распространено, чем в других регионах континента, обширная сеть преступных организаций поддерживает спрос на этот алкалоид. Новый отчет Cocaine Insights, опубликованный совместно Европолом и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), продемонстрировал, насколько серьезным влиянием обладают преступные организации.

Emerging Europe пишет, что большая часть кокаина поступает из стран Центральной и Южной Америки, особенно из Колумбии, поэтому его транспортировка в Европу стала прибыльным бизнесом, которым активно занимаются ”албаноязычные и западно-балканские преступные сети”. Согласно отчету, западно-балканские группы настолько энергично влились в бизнес, что даже бросили вызов превосходству таких гигантов, как итальянская ”Ндрангета”. Активное участие албаноязычных групп в незаконном обороте кокаина в Европу за последнее десятилетие привело к снижению оптовых цен на наркотик на всем континенте с 2012 года.

По словам Фабиана Жиллы, старшего национального советника Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) и профессора права и этики Канадского технологического института в Тиране, стимулы для участия организованных групп из Албании и соседних государств многочисленны. ”Торговля кокаином считается очень прибыльным бизнесом, ради которого стоит рискнуть, - сказал он в интервью Emerging Europe. – Этот наркотик приносит высокую прибыль в кратчайшие сроки, и поэтому большинство преступных организаций перешли на него. Другие факторы включают географическое положение и высокий уровень коррупции в Западных Балканах, что подразумевает возможность отмывания денег, низкие экономические стандарты и практически полное отсутствие риска расследования”, - поясняет Жилла.

Боян Элек, эксперт по организованной преступности из Белградского центра политики безопасности, говорит что ”успех организованных преступных групп с Западных Балкан на мировой арене незаконного оборота наркотиков зависит от нескольких факторов. Во-первых, географические пути: печально известный Балканский маршрут является одним из основных каналов транзита наркотиков в Европу. Во-вторых, социально-экономические проблемы, возникшие в результате войн 1990 года, санкций и экономических трудностей, которые привели к росту преступности".

Решение проблемы

В отчете Европола/УНП говорится, что масштабы проблемы становятся все более значительными, поэтому важно, принять меры по ограничению деятельности групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. ”Местное руководство должно сначала искоренить коррупцию и дать надежду молодежи, привлекая и продвигая меритократию. Важно также привлечение инвестиций и создание рабочих мест, которые могут конкурировать со спросом на рынке кокаина”, - говорит Жилла. ”Сотрудничество между гражданским обществом и местными влиятельными субъектами необходимо для повышения осведомленности о рисках, которые серые деньги представляют как для общества, так и для экономики”, - утверждает эксперт. Элек более скептически оценивает способность местных лидеров справиться с проблемой такого масштаба: ”Главный фактор, обеспечивающий существование группировок наркоторговцев на Западных Балканах, политический. Несколько правительств в регионе имеют прямые и подтвержденные связи с подобными группами".

Относительный успех

Сотрудничество между ЕС, странами Западных Балкан и другими соответствующими субъектами в регионе дало определенные результаты. Согласно отчету, в 2019 году операция ”Семья”, координируемая Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Европолом, привела к изъятию более тонны кокаина из сети незаконного оборота на Балканах. В ходе операции в Хорватии, Чехии, Сербии, Словении и Швейцарии было также конфисковано два миллиона евро наличными и более миллиона евро в предметах роскоши, включая часы и автомобили. Всё изъятое принадлежало одной сети.

В 2020 году совместное расследование по всему континенту привело к ликвидации Kompania Bello - одной из самых активных албаноязычных сетей, занимающихся поставкой кокаина в Европу. В ходе операции было обнаружено и изъято четыре тонны кокаина и более 5,5 млн евро наличными. 20 арестов было произведено в Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Румынии, Венгрии, Испании, Албании и Объединенных Арабских Эмиратах.